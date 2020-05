SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro sulla strada che collega Monteprandone alla Riviera nella tarda mattinata del 23 maggio.

In contrada Bora Ragnola, sul territorio di San Benedetto, incidente stradale: un’auto si è ribaltata per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri. Si dovrebbe trattare, comunque, di sinistro autonomo.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118 per i soccorsi: il conducente, fortunatamente, è rimasto illeso. Si tratta di un 92enne di San Benedetto.

Sul luogo anche le Polizie Locali di Monteprandone e San Benedetto per la gestione della viabilità.

Poco dopo è arrivato anche il carro-attrezzi per la rimozione del mezzo.

