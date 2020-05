Dalle 9 alle 19. Regole per ciclisti e pedoni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Visto il positivo esito dei precedenti esperimenti, l’amministrazione comunale di San Benedetto ha disposto anche per domenica 24 e domenica 31 maggio, dalle 9 alle 19, il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore nella corsia est del lungomare, nel tratto compreso tra il Giardino di zio Marcello (area ex camping) e il ponte sull’Albula.

Per disciplinare meglio la circolazione nell’area pedonale, l’ordinanza della Polizia Municipale dispone che il marciapiede sia ad uso esclusivo dei pedoni, la pista ciclabile delle bici mentre sulla carreggiata stradale si potrà circolare a piedi o in bici ma mantenendo la destra.

I ciclisti dovranno evitare comportamenti potenzialmente pericolosi come, ad esempio, circolare affiancati, a zig-zag, ad elevata velocità, eseguire repentini cambi di direzione, e altro. Dal canto loro, i pedoni dovranno usare le strisce pedonali per attraversare la carreggiata.

Restano le prescrizioni per i veicoli in sosta all’interno dell’area interdetta alla circolazione: potranno muoversi solo con l’assistenza della Polizia Municipale.

