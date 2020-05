SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questo fine settimana sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel Piceno, fatta eccezione per deboli piogge che riguarderanno parte della giornata di domenica.

Le temperature toccheranno i 28°C nei loro valori massimi. I venti, di debole o moderata intensità proverranno da Nord-Est. Di seguito il meteo di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto:

Ascoli Piceno: sabato 23 maggio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, non sono previste precipitazioni nell’intero arco della giornata; minima 16°C, massima 28°C. Domenica 24 maggio cielo coperto con deboli piogge, in serata sono previste schiarite; minima 16°C, massima 22°C.

San Benedetto del Tronto: sabato 23 maggio ampio soleggiamento durante tutta la giornata; minima 15°C, massima 23°C. Domenica 24 maggio nuvolosità diffusa in mattinata, deboli piogge nel pomeriggio che si esauriranno in serata.

