ORE 19.30 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 23 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 229.327, con un incremento rispetto a ieri di 669 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 57.752, con una decrescita di 1.570 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 572 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 23 pazienti rispetto a ieri.

8.695 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 262 pazienti rispetto a ieri.

48.485 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 119 e portano il totale a 32.735. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 138.840, con un incremento di 2.120 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 25.630 in Lombardia, 8.025 in Piemonte, 4.570 in Emilia-Romagna, 2.841 in Veneto, 1.766 in Toscana, 1.734 in Liguria, 3.581 nel Lazio, 1.713 nelle Marche, 1.273 in Campania, 1.805 in Puglia, 565 nella Provincia autonoma di Trento, 1.512 in Sicilia, 459 in Friuli Venezia Giulia, 1.168 in Abruzzo, 214 nella Provincia autonoma di Bolzano, 56 in Umbria, 287 in Sardegna, 35 in Valle d’Aosta, 288 in Calabria, 189 in Molise e 41 in Basilicata

ORE 19 Spostamenti tra territori di confine Marche-Abruzzo, guarda il video del Lis

ORE 18 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Un decesso in Regione nelle ultime 24 ore: un 70enne con già pregresse patologie di Ancona ricoverato al Torrette.

Di seguito il terzo report di giornata GORES ARANCIO agg 23 MAGGIO 2020

ORE 17 Covid, Abruzzo: due casi su 1987 tamponi e 0 decessi. Zero contagi nel Teramano

ORE 15 Torna a casa il primo contagiato Covid di Grottammare, Piergallini: “È un giorno speciale”

ORE 14.30 Sabato da piena estate, tutti in spiaggia in Riviera

ORE 13 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Contagi, ricoveri e guarigioni: il punto della situazione in Regione. Il Gores ha comunicato l’aggiornamento di metà giornata, segnalando che, da successivo controllo, i tamponi positivi di oggi sono così suddivisi: uno in provincia di Ancona, uno a Macerata, uno a Fermo e uno fuori Regione.

Di seguito il secondo report di giornata 4_5929169547167795305

ORE 12.30 Maggiorazione del 50% del suolo pubblico per le attività di Cupra, deroga al regolamento

ORE 12 Controlli anti-Covid, nei guai azienda a Grottammare. Sanzionata e denunciata titolare

ORE 11.30 Coronavirus, aggiudicata la procedura per la fornitura di mascherine alle amministrazioni regionali

ORE 11 Controlli anti-Covid in A14 e in strada: quasi mille sanzioni da inizio emergenza

ORE 9.45 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il Gores ha comunicato che i nuovi tamponi positivi nelle ultime 24 ore sono 4 su 559 nuove diagnosi effettuate.

Oggi per la prima volta la provincia di Pesaro Urbino registra zero contagi. I positivi riscontrati sono 2 a Macerata, uno a Fermo e uno fuori regione. 0 Piceno, Anconetano e, appunto, Pesarese.

A questo percorso si aggiungono i tamponi dei percorsi guariti e sierologici.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 23-05

ORE 9 Lungomare di San Benedetto, corsia est chiusa alle auto anche il 24 e 31 maggio

ORE 8.30 Emergenza sanitaria, l’impegno di Pagefha e dei Comuni dell’Ats 22 a fianco dei più deboli

ORE 8 Da oggi è possibile spostarsi dal Piceno al Teramano e viceversa per andare a trovare i congiunti. Con autocertificazione.

