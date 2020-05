SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si segnala inoltre che la prossima settimana inizieranno, da parte della ditta affidataria dell’appalto da parte della Provincia di Ascoli, i lavori di messa in sicurezza dei giunti della soprelevata Ascoli-Mare.

La prima parte dell’intervento non comporterà problemi di interferenza con la viabilità sottostante ma successivamente sarà necessario emanare provvedimenti di interdizione della circolazione per alcune strade come viale dello Sport e via Mare.

Inoltre, ci saranno alcune notti in cui sarà interdetto l’accesso alla soprelevata. Maggiori dettagli saranno tempestivamente comunicati.

