In contemporanea sono in corso le opere di demolizione degli ex alberghi Garden, Persico e Archimede, quest’ultimo sul lungomare Rinascimento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non solo Hotel Garden in viale Buozzi e Hotel Persico affacciato sulla rotonda di Porto d’Ascoli. La ripresa delle attività edilizie vede un terzo storico hotel di San Benedetto trasformarsi in residenziale: si tratta dell’Hotel Archimede, posto sul lungomare Rinascimento.

L’edificio è stato acquistato dalla famiglia Sabelli, proprietaria dell’omonima azienda casearia.

Una lenta ma costante moria di edifici alberghieri dunque per la città: un aspetto non affrontato negli scorsi decenni da nessuna amministrazione comunale, compresa quella presente, che urge di trovare una soluzione pena la definitiva trasformazione residenziale e non più turistica della città di San Benedetto.

