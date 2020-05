MONTEGRANARO – Pensavano di farla franca ma sono state scoperte.

A Montegranaro due donne sono state denunciate per truffa. Avevano falsificato più di 20 buoni spesa per un totale di 190 euro per gabbare un supermercato.

Le due sono state rintracciate dai carabinieri locali dopo varie indagini e dalle immagini della videosorveglianza.

