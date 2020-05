AGGIORNAMENTO 22 MAGGIO Per problemi tecnici segnalati dalla ditta appaltatrice, gli annunciati lavori di rifacimento della rete idrica e fognaria di via Sabotino che sarebbero dovuti iniziare lunedì 25, partiranno mercoledì 27 maggio. Da quella data quindi saranno in vigore i già annunciati divieti di accesso e di sosta lungo il tratto compreso tra la Statale e via Toscana

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire alla ditta che ha avuto l’appalto dalla Ciip di eseguire i lavori di sostituzione della condotta idrica e di quella fognaria, da lunedì 25 maggio 2020 fino al termine dei lavori (si spera in poche settimane), chiuderà al traffico e alla sosta via Sabotino nel tratto compreso tra via Silvio Pellico (la statale Adriatica) e Toscana.

A darne comunicazione è il Comune di San Benedetto.

