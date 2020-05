Qui tutte le notizie di ieri, 20 maggio

ORE 10 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Su 1063 tamponi effettuati 12 sono positivi in Regione: uno in provincia di Pesaro Urbino, 4 nel Maceratese, 6 nel Fermano e uno fuori regione. Zero contagi nel Piceno e nell’Anconetano.

Dalla Regione precisano: “I tamponi effettuati nella provincia di Fermo sono relativi ad attività di controllo (controlli pre-operatori e/o controlli su particolari categorie di lavoratori) e che quindi si riferiscono a soggetti asintomatici e non esclusivamente riferibili alla giornata di ieri“.

Di seguito il primo report di giornata GORESblu21052020_9

ORE 8.45 Spostamenti tra territori di confine, il decreto regionale è valido dalle 00 del 21 maggio

