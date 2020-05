Qui tutte le notizie di ieri, 20 maggio

ORE 21 Accordo tra Marche e Abruzzo: sì agli spostamenti tra territori di confine dal 23 maggio

ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 21 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 228.006, con un incremento rispetto a ieri di 642 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 60.960, con una decrescita di 1.792 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 640 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 36 pazienti rispetto a ieri.

9.269 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 355 pazienti rispetto a ieri.

51.051 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 156 e portano il totale a 32.486. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 134.560, con un incremento di 2.278 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 26.715 in Lombardia, 8.710 in Piemonte, 4.926 in Emilia-Romagna, 3.286 in Veneto, 1.877 in Toscana, 2.075 in Liguria, 3.637 nel Lazio, 1.832 nelle Marche, 1.373 in Campania, 1.839 in Puglia, 66 nella Provincia autonoma di Trento, 1.522 in Sicilia, 578 in Friuli Venezia Giulia, 1.272 in Abruzzo, 250 nella Provincia autonoma di Bolzano, 61 in Umbria, 318 in Sardegna, 43 in Valle d’Aosta, 326 in Calabria, 194 in Molise e 60 in Basilicata.

ORE 18.45 Riprendono le esercitazioni musicali e coreutiche nelle Marche, Decreto firmato

ORE 18.30 I sindaci di ‘confine’ del Teramano scrivono a Marsilio: “Permettere mobilità con Marche”

ORE 18 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Zero decessi in Regione nelle ultime 24 ore. E’ la seconda volta da inizio emergenza, buonissima notizia.

Di seguito il terzo report di giornata Report_sint_decessi_COVID19_agg 21maggio-ore18

ORE 17.15 10 mila Kit per tamponi donati all’Asur Marche

ORE 17 Covid, Abruzzo: sette casi su 1313 tamponi, 0 nel Teramano. Due decessi

ORE 16.45 Incrementata operatività negli uffici postali di Grottammare in vicolo Etruria e via Ischia

ORE 16.30 Il Covid non ferma la donazione degli organi, 11 trapianti nelle Marche. 2 nel Piceno

ORE 16.15 Polizia solidale in tempi di Covid, aiutata una 90enne: spesa portata in casa

ORE 16 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Contagi, ricoveri, guarigioni: punto della situazione in Regione.

Di seguito il secondo report di giornata goresgiallo21maggio

ORE 15.30 Spostamenti tra i territori di confine, a breve accordo Marche-Abruzzo

ORE 15 Attività illecite, non rispetto norme anti-Covid e condizioni igieniche precarie: sanzionato negozio di alimenti e bevande

ORE 14.30 Famiglie in difficoltà, a San Benedetto nuovi stanziamenti e aiuti

ORE 14 “Finte sanificazioni, danni a imprese e commercianti”, esposto Codacons alla Procura di Ascoli

ORE 13.30 Sanzione anti-Covid e denuncia per violazione del foglio di via a Porto d’Ascoli

ORE 13.15 Non rispetta i controlli anti-Covid a Porto d’Ascoli, scaglia la multa per terra davanti ai poliziotti: sanzionato nuovamente

ORE 13.10 Accordo spostamenti tra Marche ed Emilia-Romagna

ORE 13 In Abruzzo per comprare droga, nei guai sambenedettese. In auto siringa e coltello. Denunciato e sanzionato per norme anti-Covid

ORE 12 Grottammare, sindaco e uffici comunali incontrano i cittadini anche in videoconferenza

ORE 10 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Su 1063 tamponi effettuati 12 sono positivi in Regione: uno in provincia di Pesaro Urbino, 4 nel Maceratese, 6 nel Fermano e uno fuori regione. Zero contagi nel Piceno e nell’Anconetano.

Dalla Regione precisano: “I tamponi effettuati nella provincia di Fermo sono relativi ad attività di controllo (controlli pre-operatori e/o controlli su particolari categorie di lavoratori) e che quindi si riferiscono a soggetti asintomatici e non esclusivamente riferibili alla giornata di ieri“.

Di seguito il primo report di giornata GORESblu21052020_9

ORE 8.45 Spostamenti tra territori di confine, il decreto regionale è valido dalle 00 del 21 maggio

