FERMO – Si prende i soldi per la compravendita di un’abitazione ma non porta mai a termine la buona riuscita dell’affare.

Nei guai, nel Fermano, un uomo scoperto dai carabinieri in questi giorni. Aveva incassato 52 mila euro da un acquirente per una casa in Galles ma poi non l’ha venduta.

I militari, dopo la denuncia della vittima della truffa, hanno compiuto le indagini e deferito il responsabile.

