Era il 17 febbraio, la Samb doveva recarsi a Piacenza in condizioni di classifica non ideali ma Montero continuava a godere della fiducia di patron Fedeli. Sono passati tre mesi e il mondo sembra essere completamente diverso: l’Italia e l’Europa ma non solo sono state investite dal contagio da Covid-19, nel nostro paese le vittime si contano a decine di migliaia e anche lo sport è fermo.

Poi la partita di Piacenza non si è mai giocata (tra le primissime ad essere rimandate in Italia) e il calcio si è fermato, fino allo stop definitivo per la Serie C.

Ma la situazione in casa Samb dopo un paio di mesi di vuoto assoluto a ripreso a muoversi, sul fronte societario.

Per questo mercoledì 20 maggio torna Scienziati nel Pallone, l’appuntamento settimanale di Riviera Oggi dedicato alla Samb Calcio e agli sport dell’area sambenedettese. Dopo tre mesi di assenza, si parlerà, e molto, delle novità in ambito societario, della decisione di Fedeli di liberarsi dal club e dei possibili acquirenti e organizzazioni dei campionati.

In videoconferenza si collegheranno l’attuale direttore sportivo rossoblu Pietro Fusco e il medico sociale della Samb, oltre che tifosissimo, dottor Paolo Verdecchia.

In studio l’esperto tattico nonché di assetti societari Walter Del Gatto, il direttore di Riviera Oggi Nazzareno Perotti, il giornalista Giuseppe Buscemi. Conduce Pier Paolo Flammini.

