Qui tutte le notizie di ieri, 18 maggio

SCORRI SOTTO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

______________________________________________________________________________

ORE 19.15 Scuola, incontro Regione-Ufficio Scolastico: “Profonda insoddisfazione, andremo dal Ministro”

ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 19 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 226.699, con un incremento rispetto a ieri di 813 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 65.129, con una decrescita di 1.424 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 716 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 33 pazienti rispetto a ieri.

9.991 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 216 pazienti rispetto a ieri.

54.422 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 162 e portano il totale a 32.169. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 129.401, con un incremento di 2.075 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27.291 in Lombardia, 9.635 in Piemonte, 5.330 in Emilia-Romagna, 3.754 in Veneto, 2.323 in Toscana, 2.264 in Liguria, 3.786 nel Lazio, 2.128 nelle Marche, 1.518 in Campania, 1.941 in Puglia, 204 nella Provincia autonoma di Trento, 1.524 in Sicilia, 600 in Friuli Venezia Giulia, 1.389 in Abruzzo, 308 nella Provincia autonoma di Bolzano, 66 in Umbria, 341 in Sardegna, 49 in Valle d’Aosta, 382 in Calabria, 212 in Molise e 84 in Basilicata.

ORE 18.45 Covid-19: bando riassicurazione dei Confidi per le garanzie a favore delle imprese agricole

ORE 18.30 Un nuovo sito per promuovere il turismo nelle Marche: “Bellezze naturali e artistiche”

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Un decesso nelle ultime 24 ore in Regione: un 94enne di Recanati a Fermo.

Di seguito il terzo report di giornata Report_sint_decessi_COVID19_agg_19maggio-ore18

ORE 17.45 Test sierologici a Marche Nord: positivo lo 0,4% dei dipendenti

ORE 17.30 Spiagge libere a Grottammare con gli steward: accessi limitati, sanificazione e distanziamento. Video promozionali a cura di Cagnetti e Impiglia. Suolo pubblico, possibili ampliamenti delle aree

ORE 17 Covid-19, Abruzzo: 4 casi su 1718 test e un decesso. 0 contagi nel Teramano

ORE 16.50 La cultura si fa insieme: Musei Civici riaprono ad Ascoli il 30 maggio e gratis

ORE 16.40 Dispositivo per la terapia intensiva alla Rianimazione di Ascoli, dono del Bim Tronto

ORE 16.30 Parchi e luoghi di attrazione turistico-ricreativa, via libera nelle Marche. Firmato il Decreto

ORE 16 Fase 2, riaperture nelle Marche: pubblicati tutti i protocolli. Guarda le slide

ORE 15.30 “Marche in Live e oltre”, videoconcerto a San Benedetto. Fra i protagonisti La Rua e Lito Fontana

ORE 15 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero contagi nel Piceno nelle ultime 24 ore. I dati provincia per provincia

Di seguito il secondo report di giornata goresgiallo19maggio

ORE 13.30 Un percorso virtuale nel Museo del Mare di San Benedetto dal 21 maggio

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Sono solo 5 i positivi su 680 tamponi analizzati. Un numero che anche in termini assoluti diventa molto basso e approssima il contagio delle Marche a quel livello “zero” tango agognato.

Il totale dei positivi è di 6683.

Di seguito il primo report di giornata GORESblu19052020_9

ORE 9.30 Pista ciclopedonale Grottammare-Cupra ancora chiusa, sanzionato ciclista

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.