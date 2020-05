GROTTAMMARE – Prosegue con un nuovo trattamento, questa settimana, il Programma di disinfestazione contro le zanzare avviato nel mese di aprile. L’intervento verrà eseguito su tutto il territorio comunale nella notte tra il 22 e il 23 maggio a Grottammare.

L’operazione alterna disinfestazioni antilarvali a disinfestazioni di tipo adulticida, efficaci sia contro la zanzara comune che contro la zanzara tigre.

Al di là della validità degli interventi, tuttavia, il servizio Ambiente invita la cittadinanza a mantenere in ottimo stato di manutenzione orti, giardini e aree verdi domestiche, quale migliore strategia per la prevenzione dei focolai di zanzare e altri insetti.

E’ previsto, invece, per la prossima settimana il terzo trattamento di sanificazione per migliorare la salubrità degli ambienti all’aperto, affinché il rischio di diffusione del Coronavirus sia ridotto al minimo. L’operazione si svolgerà nella notte tra il 29 e il 30 maggio .

L’intervento consiste nella dispersione, in maniera capillare, di una sostanza igienizzante e disinfettante, a base alcolica. Il prodotto verrà nebulizzato su strade, marciapiedi e pertinenze limitrofe, sia nelle zone urbane che extraurbane della città.

In entrambi i casi, le precauzioni da prendere sono le stesse: chiusura delle finestre, ritiro del bucato e adeguato riparo per gli animali domestici. La cittadinanza verrà ulteriormente avvisata in prossimità delle date di svolgimento dei trattamenti.

Gli interventi saranno eseguiti dalla ditta Quark Srl di Jesi.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.