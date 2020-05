SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ha compiuto un anno Radio San Beach, web radio fatta da Mattia e Luca, due ragazzi sambenedettesi di 17 anni.

“L’idea nacque – racconta Mattia Giudici – un giorno, appena siamo usciti da scuola. L’ex vice direttore Luca si mise a fare freestyle e così io, stando nel settore musicale, gli avevo detto che se avesse voluto registrare una canzone avrebbe potuto contare sul mio aiuto. In questo modo è uscito fuori il discorso della radio, visto che a 14 anni ero già speaker di Radio People Italy, una piccola radio per giovani che ora non esiste più e di Music Radio. Il 15 marzo dell’anno scorso abbiamo messo su Radio San Beach, che iniziò le trasmissioni il giorno 31″.

La radio rivierasca, che trasmette su Internet, ha un palinsesto molto articolato. “Noi ci dedichiamo maggiormente alla musica di artisti del Piceno anche se un seguito programma che va in onda ogni sabato alle ore 21, di nome Next Level, condotto da Fabio Amoroso in regia e Mila Martiniuc alla voce trasmette musica remixata da dj sparsi per l’Italia e da Fabio stesso. Il nostro obiettivo è di organizzare eventi in tutta la nostra regione e non solo, portando tutti i nostri artisti a esibirsi dal vivo e oltre a questo stiamo cercando di organizzare contest per cantanti e musicisti. In questo momento stiamo partecipando a un contest dal titolo “Marche in live” rivolto a cantanti e musicisti, tra i quali noi come radio partner dobbiamo nominare un vincitore che come premio avrà un’intervista con una sponsorizzazione per un mese sui nostri social, oltre a una produzione musicale”. Radio San Beach può essere ascoltata attraverso il proprio sito web.

