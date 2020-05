SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al via il corso serale per adulti all’Istituto Alberghiero Buscemi di San Benedetto, indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. La presentazione del corso si terrà venerdì 22 maggio alle ore 19 in video meeting.

Si tratta di una offerta formativa che prevede percorsi di studio personalizzati e riconoscimento di crediti precedentemente acquisiti,strutturato in 2 bienni e in 1 anno conclusivo.

“Si tratta di un settore molto promettente e senz’altro interessante sia per la particolarità del rapporto che si viene a instaurare tra corsisti e lo staff della scuola, sia per lo stretto legame con il territorio che la forte spinta dell’azione formativa necessariamente produce. Sono molto diversi dai corsi professionali gestiti da altri Enti. Rappresentano un’offerta formativa completa e qualificata rivolta alla popolazione adulta e costituiscono un’opportunità preziosa per quanti già operano nel settore turistico, talora senza qualifica e senza alcun titolo” scrivono dall’istituto Buscemi.

Si tratta di conseguire un diploma di scuola superiore con valore legale spendibile all’università e nel mondo del lavoro e aggiornare conoscenze e competenze.

I percorsi di istruzione per adulti (ex corsi serali) sono ideati per rispondere alle esigenze di un utente adulto che intende rientrare nel sistema formativo; prevedono percorsi didattici flessibili, che li differenziano sensibilmente dai corsi previsti per l’utenza diurna degli adolescenti.

5 i punti fondamentali:

– riduzione dell’orario settimanale di lezione; – riconoscimento di crediti formali, professionali e personali; – uso di metodologie didattiche specifiche per gli adulti; – impianto modulare dell’attività didattica; – flessibilità dei percorsi formativi;

Il corso è rivolto alle seguenti categorie di persone:

lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano compiuto i 16 anni

Chi ha interrotto il corso di studi

Chi vuole qualificarsi e riqualificarsi professionalmente

Ecco chi può iscriversi:

lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano compiuto i 16 anni

lavoratori maggiorenni che abbiano interrotto il corso di studi

maggiorenni che siano uscite dai percorsi scolastici dopo la scuola media.

maggiorenni che si siano allontanati dalla scuola superiore prima di terminare il percorso scolastico che si erano inizialmente prefissati

maggiorenni iscritti al Centro per l’impiego che desiderino acquisire una formazione professionale incardinata nel mondo del lavoro e coerente alle richieste del territorio.

maggiorenni con contratti a tempo determinato che intendano integrare il proprio ruolo lavorativo con una formazione professionale idonea a facilitare la futura ricerca di attività lavorative.

Le lezioni si svolgono generalmente dal lunedì al venerdì (17 – 22). La scadenza per le iscrizioni è il 31 maggio.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.