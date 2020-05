Per la detenzione

FERMO – Un controllo in strada, in questi giorni, da parte delle Forze dell’Ordine, ha portato ad un deferimento.

Una persona è stata denunciata nel Fermano dai carabinieri.

È stato sorpreso in giro per strada con la cocaina, per questo è scattato il provvedimento.

