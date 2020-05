Qui tutte le notizie di ieri, 16 maggio

ORE 20 Curti: “Decreto semplificazione, speriamo risposte anche per la ricostruzione post sisma”

ORE 19.30 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 17 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 225.435, con un incremento rispetto a ieri di 675 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 68.351, con una decrescita di 1.836 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 762 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 13 pazienti rispetto a ieri.

10.311 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 89 pazienti rispetto a ieri.

57.278 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 145 e portano il totale a 31.908. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 125.176, con un incremento di 2.366 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27.430 in Lombardia, 10.239 in Piemonte, 5.656 in Emilia-Romagna, 4.041 in Veneto, 2.802 in Toscana, 2.456 in Liguria, 3.910 nel Lazio, 2.565 nelle Marche, 1.696 in Campania, 2.017 in Puglia, 301 nella Provincia autonoma di Trento, 1.555 in Sicilia, 654 in Friuli Venezia Giulia, 1.422 in Abruzzo, 314 nella Provincia autonoma di Bolzano, 78 in Umbria, 405 in Sardegna, 68 in Valle d’Aosta, 422 in Calabria, 216 in Molise e 104 in Basilicata

ORE 19.20 La Croce Rossa sarà impegnata nell’indagine Istat sulla siero prevalenza

ORE 19.15 Dal 18 maggio operativo il Covid Center di Civitanova, primi pazienti martedì e mercoledì

ORE 19 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nessun decesso in Regione nelle ultime 24 ore: è la prima volta da inizio emergenza.

“Da tante settimane ormai – afferma il presidente Luca Ceriscioli – aspettavamo questo giorno e questa notizia: oggi nelle Marche nessuna persona è deceduta per il Coronavirus. E’ una giornata importante e sono felice di condividere questa notizia con tutti voi, con tutti i cittadini marchigiani, con gli operatori che da mesi sono in prima linea per supportare le persone malate e i più deboli. La battaglia non è finita ma questa buonissima notizia ci aiuta a proseguire nella gestione di questa difficile emergenza. Noi continuiamo a tenere alta la guardia e a lavorare responsabilmente per contenere i contagi, e sono sicuro che continuerete a farlo anche tutti voi, soprattutto in questa delicatissima fase delle riaperture. Questa sera, ancora una volta, il nostro abbraccio più affettuoso va alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari”.

Di seguito il terzo report di giornata GORESarancio17052020

ORE 18 Domenica all’aria aperta sulla pista Ciclopedonale Brecciarolo-Monticelli ad Ascoli

ORE 16 Abruzzo, 8 casi Covid su 1332 tamponi: uno nel Teramano. Muore 79enne di Alba Adriatica

ORE 15.30 Confindustria-Cgil, ormai è scontro aperto: “Scandaloso che si possano avere posizioni del genere”

ORE 14.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Contagi, ricoveri e guarigioni: il punto della situazione.

Di seguito il secondo report di giornata GORESgiallo17052020_12 (1)

ORE 11 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE I tamponi positivi di oggi sono 25 su 863 analizzati: 3 nella provincia di Pesaro Urbino, 6 ad Ancona, 11 a Macerata, 3 a Fermo, 1 ad Ascoli e 1 fuori regione.

Il primo report di giornata GORESblu17052020_9

ORE 9.30 Freddo Portelli è “Umani”: musica e amore nella Londra del lockdown. Con un pezzo di Cupra nel cuore

