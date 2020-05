Guarda la conferenza del Premier. Dal 15 giugno via libera a cinema e teatri

ROMA – “Da lunedì 18 maggio spostamenti nella propria regione senza limitazioni e senza autocertificazione. Dal 25 maggio riaprono palestre, piscine e centri sportivi. Dal 3 giugno nessuna quarantena per chi arriva in Italia da paesi Ue. 15 giugno, riapriranno cinema e teatri”. Così il Premier, Giuseppe Conte, nella serata del 16 maggio.

Tutto questo, e non solo, in diretta dalla conferenza stampa del premier Conte sulle nuove misure del Governo per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

Ecco il video

