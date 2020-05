Questa foto è stata scattatta oggi pomeriggio in pieno centro, dall’immagine si possono vedere sette ragazzi molto vicini tra loro e senza mascherine indosso.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non pare andare benissimo la Fase 2 dell’emergenza Covid-19 a San Benedetto, specialmente fra i più giovani. Questa foto infatti, è stata scattatta oggi pomeriggio in Viale Secondo Moretti, in pieno centro.

Dall’immagine infatti si possono vedere sette ragazzi molto vicini tra loro e senza mascherine indosso. Molte altre persone, anche non giovani, sono state viste senza alcuna precauzione andare in giro liberamente.

