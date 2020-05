SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Visti i positivi riscontri dell’esperimento condotto domenica scorsa, quando il lungomare rimase chiuso dalle 9 alle 13, l’amministrazione comunale ha deciso che la chiusura della corsia est del lungomare prevista per domenica 17 maggio sarà in vigore dalle 9 alle 19“.

Così il Comune di San Benedetto del Tronto, in una nota il 15 maggio.

Il provvedimento interesserà sempre la corsia est nel tratto compreso tra il ponte sull’Albula e l’area ex camping.

Restano valide le regole previste già domenica scorsa: non ci saranno divieti di sosta ma le auto che dovranno uscire dal perimetro chiuso al traffico dovranno chiedere l’intervento della Polizia Municipale per manovrare in sicurezza.

