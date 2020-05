“Caro docente, la lezione on line è un’altra cosa”: così ha scritto il responsabile del Servizio Infrastrutture Digitali del Comune di San Benedetto in una pagina del Bollettino Comunale. Flavia Mandrelli di Articolo Uno ne chiede conto anche al sindaco

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un articolo pubblicato sulla rivista informativa comunale scatena la protesta di Flavia Mandrelli, consigliere di Articolo Uno nonché insegnante: perché proprio questo è il tema dell’articolo, ovvero l’insegnamento on line che si sta svolgendo a causa della chiusura delle scuole per evitare il contagio da coronavirus.

Di seguito la nota stampa.

Con enorme stupore e una certa indignazione leggo l’articolo pubblicato sul Bollettino Ufficiale Municipale di Maggio a firma del signor Antonio Prado (Giornalista e Chief Digital Officier del Servizio Infrastrutture Digitali del nostro Comune) dal titolo “Caro docente, la lezione on-line è un’altra cosa“.

In quanto io stessa Docente mi chiedo (e insieme a me se lo stanno chiedendo i numerosi colleghi che mi hanno chiamato e scritto per avere spiegazioni e chiedere chi fosse questo signore) per quale motivo si sia inserita una personale, disinformata opinione sulla Didattica (on-line o in presenza) e sulla scuola in generale del dottor Prado.

Ci si è interrogati su che tipo di formazione o esperienza professionale abbia l’autore dell’articolo per permettersi di ironizzare sulla “forma mentis degli insegnanti che affonda le radici all’inizio del secolo scorso” . Beh, informo il signor Prado che la forma mentis di un Docente affonda le radici e si nutre di conoscenze e concetti che hanno visto la luce ben prima del ‘900. Ma nelle intelligenti riflessioni contenute nell’articolo si afferma, si generalizza, si ironizza sulla tradizione con amenità del tipo: “Quelli che vengono considerati i depositari della conoscenza con capacità di infonderla nei giovani, hanno dimostrato di avere delle enormi lacune nell’uso dei nuovi mezzi di comunicazione….fortini essere virtuosi del gesso e maghi della matita rossoblu… Devono necessariamente re-imparare i metodi perché quelli tradizionali non funzionano“. L

‘autore dell’articolo (che oltre ad essere Chief Digital Officier deve avere tra i suoi “titoli” professionali anche una grande esperienza nella didattica, nella formazione, nella pedagogia, nella filosofia del linguaggio, nella scuola tout court) fa più volte riferimento a tipologie di lezione on-line cui evidentemente deve aver assistito, dicendo che non funzionano, che i metodi utilizzati sono obsoleti ed altre acute riflessioni di questo tipo.

Allora tra tutte le inesattezze, spesso offensive e denigratorie del lavoro dei professionisti della scuola e della formazione (professionisti, ribadisco) ne voglio citare un’altra, l’esempio di lezione on-line in cui si dice che “la prima mezz’ora trascorre bellamente (bellamente!) con: ragazzi mi sentite? Rossi c’è?… ” affermando che “dei sessanta minuti programmati, sì e no dieci saranno quelli buoni…“.

Ah, è possibile, sì, anche auspicabile, in molti casi, per ristabilire quel contatto non solo professionale ma soprattutto umano che si è bruscamente e inaspettatamente interrotto a causa della pandemia di Covid-19. Connessione ed empatia (elementi indispensabili nel rapporto docente/discente), si riattivano anche così, chiedendo: “ci siete?”, “come state?”, “la vostra vita e quello che state provando mi interessa, noi ci siamo”.

Già, ci siamo, ci siamo con la parola, la vicinanza, i contenuti. Ci siamo e cerchiamo, con tutti i mezzi a nostra disposizione, ognuno a suo modo, di ristabilire contatti, di trarre da questo eccezionale “tempo sospeso” un’esperienza positiva. Un’ esperienza che possa portare ad approfondire, sensibilizzare, riflettere e imparare.

Gli strumenti digitali sono un grande ausilio, inimmaginabile fino a pochissimo tempo fa, ma rimangono strumenti. La sostanza di un rapporto umano che ha a che vedere con la formazione passa attraverso l’esperienza, la passione, la conoscenza, il carisma, l’amore per questo mestiere.

In veste di Consigliere comunale inoltre pongo alcune domande:

1. Chiedo al Sindaco perché dopo aver letto questo articolo (perché immagino che controlli le informazioni che vengono distribuite attraverso il BUM a tutte le famiglie) non abbia sentito l’esigenza di evitarne la pubblicazione

2. Chiedo al Sindaco e all’autore di questo articolo se pensano di fare un buon servizio alla Comunità denigrando un sistema scolastico che invece, nella nostra città, si è immediatamente attivato, pur tra infinite difficoltà, al fine di non lasciare indietro nessuno e continuare ad assicurare un servizio di fondamentale importanza, quel diritto all’istruzione che viene messo in discussione dal dottor Prado.

3. Chiedo all’autore di questo articolo, che è proprio il funzionario che avrebbe dovuto in questi anni occuparsi delle infrastrutture digitali anche delle Scuole del nostro territorio, perché non l’abbia fatto lasciando che gli Istituti si organizzassero autonomamente e con propri fondi per modernizzare tutto il sistema informatico che oggi è eccellente

4. Chiedo, riferendomi all’ultima parte dell’articolo, come mai un funzionario comunale come il dottor Prado non sia a conoscenza del fatto che le scuole cittadine si sono attivate subito per fornire i presídi digitali (tablet, computer ecc) alle famiglie in difficoltà con il prezioso aiuto del settore Servizi Sociali e della Protezione civile cittadina (solo l’Isc Sud ne ha forniti più di ottanta)

5. Chiedo al Sindaco se è a conoscenza quanti e quali fondi siano stati destinati alle scuole cittadine nel corso di questa Amministrazione poiché mi risulta che, di anno in anno, siano costantemente diminuiti invito quindi l’autore dell’articolo a riflettere prima di scrivere banalità e sciocchezze su un giornale comunale che viene recapitato a tutte le famiglie della nostra città e pagato con i soldi di tutti i cittadini.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.