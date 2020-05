SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ombrelloni a 10,50 metri quadrati ognuno per l’estate 2020. E’ quello che conferma l’assessore regionale al Turismo Moreno Pieroni, dopo il confronto con il governo avvenuto in videoconferenza tra le regioni. Il protocollo Inail e Istituto Superiore di Sanità aveva indicato in 22 metri la misura.

“Nella seduta straordinaria di giunta regionale appena terminata, abbiamo approvato i protocolli per il rilancio economico e la ripartenza delle attività produttive. Come promesso per quello che riguarda il mio settore abbiamo riconfermato per il distanziamento degli ombrelloni nelle strutture balneari 10.5o metri quadrati, nel rispetto della sicurezza. In serata verranno pubblicati i protocolli” scrive Pieroni.

