GROTTAMMARE- “Cari amici, cari concittadini, siamo pronti per organizzare la consegna di mascherine lavabili ai ragazzi e ai bambini della nostra città”.

Così, il 15 maggio in una nota, il sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini: “Con le precedenti distribuzioni, infatti, siamo riusciti a consegnare i dispositivi a tutti i cittadini maggiorenni che ne hanno fatto richiesta. Ora apriamo una nuova fase”.

Dalle 9 di lunedì 18 maggio alle 18 di giovedì 21 maggio i cittadini residenti o domiciliati a Grottammare di età compresa tra gli 11 e i 17 anni potranno far richiesta per ricevere nel loro domicilio una mascherina lavabile e riutilizzabile. La domanda dovrà essere presentata dal genitore o dal tutore compilando il modulo disponibile al seguente link: https://bit.ly/richGRT11

Coloro che non dispongono di strumenti informatici e sono privi di una rete parentale che possa usarli per loro potranno contattare il numero 0735.739247 (sempre da lunedì 18 maggio alle 9 fino a giovedì 21 maggio alle 18) per ricevere assistenza.

“Terminata questa nuova consegna, concluderemo il progetto di distribuzione delle mascherine attraverso un’ultima campagna dedicata ai cittadini di età inferiore a 10 anni – aggiunge il primo cittadino – Anche stavolta non possiamo non ringraziare tutti gli amministratori, i dipendenti del Comune di Grottammare e i volontari della Protezione civile per il lavoro lungo, generoso, faticoso e appassionato che hanno svolto fino ad ora e continueranno a svolgere nei prossimi giorni”.

