CUPRA MARITTIMA – Si apre la nuova settimana della iniziativa del cinema Margherita di Cupra Marittima, ‘Margherita a domicilio’ con due preziosi ospiti: Giulio Troli, giovane sceneggiatore molto conosciuto nel nostro territorio, ed uno dei critici cinematografici più apprezzati Federico Pontiggia.

Il Margherita dal mese di aprile propone film da riscoprire sul proprio sito internet e dirette in streaming ‘Incontriamoci in rete‘ sulla pagina facebook Cinema Margherita Cupra Marittima.

Appuntamenti ‘Incontriamoci in rete’

15 maggio ore 18,30 in diretta con Giulio Troli, sceneggiatore

Ci parlerà del cinema di Marco Ferreri. In particolare del film “Dillinger è morto” , forse il miglior film di Ferreri in assoluto. Nelle apparenze di un esercizio di stile quasi sperimentale (per tre quarti della sua durata soltanto Piccoli davanti alla cinepresa) è un notturno happening sulla nevrosi, l’alienazione e l’orrore del quotidiano.

Giulio Troli, originario di San Benedetto del Tronto, laureato in lettere, ha collaborato con Matteo Garrone al film ‘Dogman’ e ‘Pinocchio’.

Collabora come critico cinematografico per ‘Il Manifesto’.

17 maggio ore 18,30 in diretta con Federico Pontiggia, critico cinematografico.

Ci parlerà di film in uscita ma non solo.

Federico Pontiggia è giornalista, critico, sceneggiatore e regista cinematografico italiano. Dopo una laurea in Storia e critica del cinema all’Università di Torino, Pontiggia inizia a lavorare come giornalista (Il cinematografo, Il Fatto Quotidiano), anche televisivo, conducendo i programmi Cinemag e Cine Talk su Rai Movie.

Il sito del cinema Margherita è www.cinemamargherita.com . Nella pagina ‘A domicilio’ vengono proposti film gratuiti grazie a piattaforme pubbliche o a pagamento se sono di produzioni indipendenti.

Il Margherita è tra i promotori della ‘Lettera per il sostegno all’esercizio cinematografico indipendente italiano’ firmata da più di 100 sale italiane, oltre ad essere sostenuta da molti autori come Luca Bigazzi, Daniele Ciprì, Daniele Gaglianone, Fabio Grassadonia, Antonio Piazza, Monica Guerritore, Mario Martone, Susanna Nicchiarelli, Elisabetta Sgarbi, Silvio Soldini, Andrea Segre, Michelangelo Frammartino, Costanza Quatriglio, Maurizio Braucci, Daniele Vicari, Pietro Marcello, Agostino Ferrente, Franco Maresco, Flavia Mastrella, Antonio Rezza

