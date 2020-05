PORTO SAN GIORGIO – Ha tentato il colpo criminale in pochi istanti ma è andata male.

A Porto San Giorgio, in questi giorni, un cittadino tunisino è stato denunciato per furto aggravato per aver trafugato denaro contante e altri beni da un’imbarcazione ormeggiata nel porto di Porto San Giorgio.

L’uomo veniva sorpreso sul fatto dagli occupanti della barca che immediatamente richiedevano l’intervento dei militari locali che provvedevano ad identificare lo straniero e a denunciarlo.

