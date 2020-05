PORTO SAN GIORGIO – Erano in casa, tranquilli e beati, ma non era la loro.

A Porto San Giorgio, in questi giorni, due cittadini marocchini sono stati denunciati per violazione di domicilio in quanti trovati alloggiare in maniera abusiva in un appartamento situato a Lido Tre Archi di Fermo.

Dopo gli accertamenti dovuti e provati, sono arrivati i deferimenti.

