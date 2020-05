Stendardo anche per Pineto e Silvi

MARTINSICURO – Il 14 maggio sono stati consegnati, via “streaming”, riconoscimenti importanti lungo le coste d’Italia.

Parliamo, ovviamente, delle Bandiere Blu. Lungo la costa Picena anche per il 2020 il vessillo sarà presente sulle spiagge di Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto.

E nel Teramano? Via libera per Tortoreto, Giulianova e Roseto degli Abruzzi mentre niente bandiera per Martinsicuro e Alba Adriatica.

Nella parte meridionale della provincia di Teramo, stendardo anche per Pineto e Silvi.

Ricordiamo che il riconoscimento viene assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee). Alla base dell’assegnazione non c’è solo la qualità delle acque di balneazione, certificata dalle analisi svolte negli ultimi anni dall’Agenzia regionale per la Protezione ambientale, ma si guarda anche la gestione ambientale, i servizi e la sicurezza.

