ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 15 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 223.885 con un incremento rispetto a ieri di 789 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 72.070, con una decrescita di 4.370 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 808 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 47 pazienti rispetto a ieri.

10.792 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 661 pazienti rispetto a ieri.

60.470 persone, pari all’ 84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 242 e portano il totale a 31.610. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 120.205, con un incremento di 4.917 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27.746 in Lombardia, 11.113 in Piemonte, 6.001 in Emilia-Romagna, 4.439 in Veneto, 3.168 in Toscana, 2.603 in Liguria, 4.088 nel Lazio, 2.795 nelle Marche, 1.736 in Campania, 2.181 in Puglia, 406 nella Provincia autonoma di Trento, 1.760 in Sicilia, 741 in Friuli Venezia Giulia, 1.454 in Abruzzo, 359 nella Provincia autonoma di Bolzano, 90 in Umbria, 461 in Sardegna, 77 in Valle d’Aosta, 505 in Calabria, 227 in Molise e 120 in Basilicata.

ORE 18.45 Covid-19, raccolti oltre 48 mila euro dalla Polizia Locale nazionale per la Protezione Civile

ORE 18.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE 5 decessi in 24 ore in Regione: sale a 982 il numero delle vittime da inizio emergenza.

Il report di giornata Report_sint_decessiCOVID19_agg_15maggio_ore18

ORE 18.15 Suolo pubblico e superfici, ecco ad Ascoli linee guida per l’occupazione

ORE 18 Pieroni: “Definitivo, ombrelloni a 10,50 metri quadrati per questa estate”

ORE 17.50 Grand Tour Musei, alla scoperta virtuale delle Marche dal 18 al 24 maggio

ORE 17.40 Regione Marche: “201 milioni di euro per Welfare, Lavoro ed Economia”

ORE 17.30 Parti sociali firmano protocollo “Lavoro-sicurezza” della Regione Marche

ORE 17 “Dal 18 maggio nelle Marche riprendono attività di tirocinio e formazione”

ORE 16.30 Cinesophia, il 31 maggio uno spettacolo online dedicato a Clint Eastwood

ORE 16 Multe e sanzioni ad Ascoli per pulizia stradale, sospensione prorogata fino al 31 maggio

ORE 15.45 Grottammare, mascherine anche per giovani tra gli 11 e i 17 anni. Ecco come fare richiesta

ORE 15.30 Abruzzo, 12 casi Covid su 1254 test e due decessi. 0 contagi nel Teramano

ORE 15 Il centro giovanile di Capradosso dona 35 kit anti-Covid alla Croce Rossa ascolana

ORE 14.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il punto della situazione in Regione, provincia per provincia, su contagi, ricoveri e guarigioni.

Il secondo report di giornata GORESgiallo15052020_12

ORE 14.15 Grottammare, ripartono i mercati settimanali: “Occhio ai divieti di sosta”

ORE 14 Test sierologici: contagiato il 5.7% dei sanitari al Torrette, successivamente negativo al tampone

ORE 13.30 “Margherita a domicilio”, appuntamenti online con il cinema di Cupra

ORE 11.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Sui 16 nuovi casi nelle Marche, ecco la distribuzione provincia per provincia: 10 nella provincia di Pesaro urbino, 5 a Macerata, 1 fuori regione e 0 nelle altre province (Ascoli, Fermo, Ancona)

ORE 11 Maltignano, al via la distribuzione delle mascherine per Over 60

ORE 10.30 “Mascherina d’artista” per 360 ospiti delle case di riposo di Sant’Omero, Civitella, Nereto e Teramo

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE A fronte di 783 nuovi tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, 16 campioni sono risultati positivi al Covid-19.

Di seguito il primo report GORESblu15052020_9

