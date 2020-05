Qui tutte le notizie di ieri, 14 maggio

ORE 11.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Sui 16 nuovi casi nelle Marche, ecco la distribuzione provincia per provincia: 10 nella provincia di Pesaro urbino, 5 a Macerata, 1 fuori regione e 0 nelle altre province (Ascoli, Fermo, Ancona)

ORE 11 Maltignano, al via la distribuzione delle mascherine per Over 60

ORE 10.30 “Mascherina d’artista” per 360 ospiti delle case di riposo di Sant’Omero, Civitella, Nereto e Teramo

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE A fronte di 783 nuovi tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, 16 campioni sono risultati positivi al Covid-19.

