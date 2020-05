CARASSAI – Un traguardo importante in città. Licia Liberati compie 100 anni.

“Con immenso piacere faccio gli Auguri per i meravigliosi 100 anni, a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini carassanesi” afferma il sindaco Gianfilippo Michetti.

“Purtroppo è un periodo in cui non possiamo nemmeno festeggiare come avremmo tutti desiderato, alla nostra concittadina Licia Liberati – aggiunge il primo cittadino – Auguri a lei e a tutti i suoi cari per aver arricchito con la sua lunga vita il nostro cammino e la nostra comunità…una donna nel pieno della lucidità e sempre premurosa verso il prossimo, in ogni momento della sua vita. Auguri Licia!”

