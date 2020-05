MONTEPRANDONE – Da questa mattina, 14 maggio, dipendenti comunali e volontari dell’associazione di Protezione civile Federvol di Monteprandone stanno consegnando la seconda tranche di buoni spesa meal ticket a 101 nuclei familiari beneficiari. Complessivamente sono stati consegnati buoni a 391 nuclei familiari residenti a Monteprandone.

Questo grande sforzo è stato possibile anche grazie alla compartecipazione degli esercenti locali i quali, contribuendo con il 10% del valore del buono, hanno permesso al Comune di consegnare 107.400 euro di buoni spesa cioè quasi 11 mila euro in più rispetto all’importo complessivo assegnato dal Governo all’Ente.

“A loro va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per aver contribuito ad aiutare la nostra comunità in un momento di estrema difficoltà” si legge in una nota del Comune.

L’elenco aggiornato degli esercizi commerciali che accettano buoni spesa meal ticket è consultabile a questo link: https://www.monteprandone.gov.it/avvisi/elenco-esercizi-commerciali-che-accettano-i-buoni-spesa-meal-ticket/

