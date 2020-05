SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mai come in questo periodo storico le città sono chiamate a rispondere a problemi inerenti il cambiamento climatico che, come noto, produce effetti negativi anche sulla vita dei cittadini nella sfera sociale e della salute, e San Benedetto del Tronto non fa eccezione. Ma senza una adeguata sensibilizzazione dei cittadini e una loro disponibilità a cambiare qualche abitudine, ogni politica pubblica è destinata a fallire.

Per questo il Comune di San Benedetto e l’Università di Camerino Unicam-Scuola di Ateneo Architettura e Design “Eduardo Vittoria” chiedono la collaborazione di tutti nella compilazione online di un semplice e rapido questionario con l’obiettivo di raccogliere informazioni sul grado di percezione e di conoscenza del fenomeno da parte dei cittadini per poter intraprendere potenziali strategie di adattamento a beneficio dell’ambiente urbano.

I risultati di questa ricerca saranno parte integrante di una tesi di Laurea in Architettura Magistrale che intende analizzare quali strategie di adattamento basate sulla natura possono essere attuate sul territorio del Comune di San Benedetto del Tronto.

Va ricordato infatti che Unicam e Comune di San Benedetto del Tronto sono partner del progetto europeo “JOINT_SECAP” che ha per tema proprio le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree costiere.

Il questionario è raggiungibile a questo indirizzo: https://forms.gle/Eg2HVggnnAMG8bmu9

I risultati della rilevazione saranno diffusi in forma aggregata e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti e alle famiglie a cui si riferiscono i dati.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.