SAN BENEDETTO – È Domenico Pellei il secondo ospite della nostra inchiesta “Il futuro è alle porte”. Rappresenta in consiglio comunale la lista Udc Popolari San Benedetto che dal novembre scorso è diventata Udc Centro Civico Popolare. È stato eletto la prima volta nel 2011

Per chi ancora non lo ha capito ribadiamo che le interviste con gli attuali consiglieri comunali di San Benedetto del Tronto hanno il fine di chiarire le idee agli elettori che nella primavera del 2021 dovranno recarsi alle urne per eleggere un nuovo sindaco.

Con due video interviste a settimana cercheremo di capire quale è stato il contributo degli attuali consiglieri comunali negli ultimi quattro anni e cosa intendono fare nelle prossime elezioni del 2021.

Abbiamo iniziato con Giorgio De Vecchis, oggi è la volta di Domenico Pellei, il prossimo sarà Antimo Di Francesco del Pd.

Riporto alcune frasi significative del consigliere comunale Udc

“Ristabilire un patto con le associazioni e le fasce più deboli, emarginate dall’attuale amministrazione”

“In politica il futuro è molto più importante del presente, bisogna avere la vista lunga”

Sul neo Udc Eldo Fanini:”La sua grande esperienza servirà per arricchire il nostro gruppo”

Potete seguire le interviste sia tramite il video qui allegato che sul settimanale che tornerà in edicola sabato prossimo 16 maggio. Vi consiglio di conservarli e magari fare un ripasso in prossimità delle elezioni comunali.

Vi ringraziamo per l’attenzione che riteniamo si rivelerà importante e mi auguro determinante per andare a votare più consapevolmente nella prossima primavera.

PS: Siamo sempre in attesa dell’ok della maggioranza per dare anche a loro, a partire dal sindaco Piunti, la possibilità di farsi conoscere meglio dalla città che hanno amministrato dal 2016 ad oggi.

