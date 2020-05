MONTEPRANDONE – Per la ripresa delle attività relative ai luoghi di culto, la ditta Samtek srls, specializzata in fornitura e manutenzione di lavanderie industriali, con sede a Monteprandone ha deciso di collaborare nella lotta contro la diffusione del Covid 19, donando alla parrocchia “Regina Pacis – Sacro Cuore di Centobuchi” due dispenser per igienizzante mani, progettati e realizzati dalla stessa Samtek, nel rispetto di tutte le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

A tale iniziativa ha preso parte anche la ditta Comiderma s.r.l. che ha offerto la prima

fornitura del gel igienizzante.

Questi dispositivi sono già presenti sul territorio comunale all’interno di attività commerciali, che da subito si sono attivate affinché venissero rispettate tutte le procedure di prevenzione.

Il parroco Don Gianluca Pelliccioni ha accolto con entusiasmo questo gesto di solidarietà finalizzato al bene di tutta la comunità.

