AGGIORNAMENTO ORE 15 Buonissima notizia, è stata ritrovata la bici a tre ruote rubata a Grottammare. E’ stata rinvenuta nei pressi della piscina comunale e presto tornerà ai legittimi proprietari.

GROTTAMMARE – “Questa notte, in via G. Galilei a Grottammare, è stata rubata la bicicletta a tre ruote che vedete in foto. È rossa, ha un poggia schiena ed un cestino nero (piegato) nella parte posteriore. È di mio figlio Lorenzo, per lui è molto importante”.

Così sui Social, il 13 maggio, la cittadina Roberta Alessandri, dove ha lanciato un appello per riaverla indietro: “Se qualcuno la dovesse vedere in giro lo prego di contattarmi in privato. Grazie infinite a tutti”.

Ci uniamo all’appello e speriamo che il maltolto venga recuperato e restituito ai legittimi proprietari.

