ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 13 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 222.104 con un incremento rispetto a ieri di 888 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 78.457, con una decrescita di 2.809 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 893 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 59 pazienti rispetto a ieri.

12.172 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 693 pazienti rispetto a ieri.

65.392 persone, pari all’ 83% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 195 e portano il totale a 31.106. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 112.541, con un incremento di 3.502 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 30.032 in Lombardia, 12.491 in Piemonte, 6.502 in Emilia-Romagna, 5.020 in Veneto, 3.563 in Toscana, 2.718 in Liguria, 4.235 nel Lazio, 3.013 nelle Marche, 1.815 in Campania, 573 nella Provincia autonoma di Trento, 2.322 in Puglia, 1.889 in Sicilia, 779 in Friuli Venezia Giulia, 1.489 in Abruzzo, 413 nella Provincia autonoma di Bolzano, 106 in Umbria, 491 in Sardegna, 93 in Valle d’Aosta, 551 in Calabria, 131 in Basilicata e 231 in Molise.

ORE 18.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Tre decessi in Regione nelle ultime 24. Il numero delle vittime, da inizio emergenza, sale a 974.

Di seguito il terzo report di giornata GORESarancio13052020_18

ORE 18 Covid-19, consumi di carne: impennata nelle Marche durante il primo “Lockdown”

ORE 17.30 Covid-19, Abruzzo: 12 casi su 1130 tamponi. Zero contagi in provincia di Teramo

ORE 16.30 Al via nelle Marche la terapia al plasma. Ecco come

ORE 16 Spiaggia “bloccata”: “Impossibile lavorare con 22 mq ad ombrellone. Misure fuori dal mondo”

ORE 15.30 Da oggi il Fiera Hospital potrebbe accogliere tutti i pazienti Covid-19 in Intensiva delle Marche

ORE 15.15 Sportello d’ascolto psicologico attivo per tutto maggio a Grottammare. Le info

ORE 15 La Baden Haus di Centobuchi dona un Ecodoppler wireless alla Rianimazione di Ascoli

ORE 14.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Ricoveri, guarigioni e contagiati: il punto della situazione in Regione.

Di seguito il secondo report di giornata GORESgiallo13052020_12

ORE 14 Spettacoli dal vivo? Assoartisti: “Possibile, fin da giugno. Ecco alcune proposte”

ORE 13.30 Centri diurni per disabili e anziani, ripartenza graduale a San Benedetto

ORE 12 Confindustria Marche contro Regione: “No a protocollo, fa apparire datori di lavoro come criminali”

ORE 11 Nicolai (Cgil): “Dalle parole di Mariani si capiscono le idee di Confindustria nel Piceno”

ORE 10.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore, in Regione, 20 nuovi casi su 865 tamponi analizzati.

Il dato si riferisce ai primi tamponi ed è così suddiviso: 15 nella provincia di Pesaro Urbino, 1 ad Ancona, 2 a Macerata, 0 a Fermo, 0 ad Ascoli Piceno e 2 fuori regione

Di seguito il primo report di giornata goresblu13maggio

