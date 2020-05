COSSIGNANO – Il Prefetto di Ascoli, Rita Stentella, con provvedimento in data odierna ha disposto la temporanea sospensione del Consiglio comunale di Cossignano e la contestuale nomina di Giuseppe Dinardo, Vice Prefetto Aggiunto, a Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune, in attesa del perfezionamento della procedura di scioglimento dello stesso consesso da parte del Presidente della Repubblica.

Prende il posto dell’ex primo cittadino Gianfranco Vesperini.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle dimissioni collettive, contestuali ed irrevocabili rassegnate il 9 maggio da sette consiglieri comunali della maggioranza.

