ORE 20 DATI AREA VASTA 5

Su 289 contagiati nella provincia di Ascoli, 205 risultano guariti al Covid-19.

ORE 19.45 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 11 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 219.814, con un incremento rispetto a ieri di 744 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 82.488, con una decrescita di 836 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 999 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 28 pazienti rispetto a ieri.

13.539 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 79 pazienti rispetto a ieri.

67.950 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 179 e portano il totale a 30.739. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 106.587, con un incremento di 1.401 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 30.411 in Lombardia, 13.338 in Piemonte, 7.040 in Emilia-Romagna, 5.460 in Veneto, 4.073 in Toscana, 2.844 in Liguria, 4.294 nel Lazio, 3.227 nelle Marche, 1.909 in Campania, 735 nella Provincia autonoma di Trento, 2.544 in Puglia, 2.062 in Sicilia, 830 in Friuli Venezia Giulia, 1.609 in Abruzzo, 447 nella Provincia autonoma di Bolzano, 108 in Umbria, 511 in Sardegna, 107 in Valle d’Aosta, 568 in Calabria, 142 in Basilicata e 229 in Molise.

ORE 19.30 Spiagge libere a Cupra, Piersimoni: “Garantire sicurezza ai bagnanti, obiettivo principale”

ORE 19 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Cinque decessi in Regione nelle ultime 24 ore. Ancora un decesso al “Madonna del Soccorso” di San Benedetto: si tratta di una 89enne di Morrovalle, aveva pregresse patologie come le altre quattro persone decedute. Il numero delle vittime sale a 969 nelle Marche da inizio emergenza.

Il bollettino odierno di seguito Report_sint_decessi_COVID19_agg_11maggio2020_ore18

ORE 18 Covid Hospital a Civitanova, ci siamo. Ceriscioli: “Lavoro straordinario”. Bertolaso: “Donerò il plasma”

ORE 17.30 Ancora zero contagi nel Teramano ma un decesso a Tortoreto. 4 nuovi casi Covid su 499 tamponi

ORE 17 Chalet, spiagge libere e non solo: ecco le linee guida della Regione Marche

ORE 15.30 Spiagge libere a San Benedetto, idea App. “Vigilanza necessaria, chiederemo aiuti a Regione”

ORE 15.15 Sperimentazione al plasma, Ceriscioli: “Nessun veto, domani si conclude l’iter. Dalla Lega polverone vergognoso”

ORE 15 “Bonus utenze”, ulteriore proroga alle scadenze: fino al 31 luglio

ORE 14.45 Eventi a Grottammare, Piergallini: “Possibili iniziative e Festival ‘smart’, sarà estate diversa”

ORE 14.40 Via Palmaroli a Grottammare, 1300 persone in diretta “streaming” per il taglio del nastro

ORE 14.30 Automobilismo, Coppa Paolino Teodori: rinviata la 59° edizione della cronoscalata ascolana

ORE 14 AGGIORNAMENTO GORES Marche: contagi, ricoveri e guarigioni. Tutti gli aggiornamenti.

Di seguito il report completo goresgiallo11maggio

ORE 13 Ogni ombrellone 10,5 metri quadrati. Tutte le regole per mare, alberghi, ristoranti, commercio

ORE 12.30 Il teatro marchigiano è su Zoom: “Dora Pro Nobis” dal 15 al 17 maggio in diretta

ORE 11.30 “Convocare Commissione Commercio e Turismo: c’è allarme fra gli esercenti”

ORE 11 SITUAZIONE PROVINCE MARCHE Il Gores ha comunicato che i tamponi positivi oggi sono 10 su un totale di 1012 analizzati: 8 nella provincia di Pesaro Urbino, 0 ad Ancona, 1 a Macerata, 0 a Fermo, 1 ad Ascoli.

ORE 10.30 APPROFONDIMENTO DATI GORES

Giornata che potremmo definire campale in relazione all’andamento del contagio covid-19 nelle Marche. Che sta vivendo da un mese e mezzo una fase discendente, ma che oggi ha registrato una ulteriore e decisa regressione.

a) numero assoluto di positivi in 24 ore: oggi appena 10, numero che non si registrava dai primissimi giorni dell’epidemia.

b) percentuale di nuovi positivi sul totale che scende al di sotto dello 0,20%, precisamente 0,15%. Siamo dunque ormai prossimi allo zero.

c) percentuale di tamponi positivi sul totale che per la prima volta scende all’1% (0,99% per la precisione).

ORE 10 DATI GORES

Appena 10 positivi su 1012 tamponi analizzati. E’ il dato migliore da inizio epidemia. Il totale dei contagiati è 6543.

