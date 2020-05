Qui tutte le notizie di ieri, 10 maggio

ORE 19

ORE 18 Covid Hospital a Civitanova, ci siamo. Ceriscioli: “Lavoro straordinario”. Bertolaso: “Donerò il plasma”

ORE 17.30 Ancora zero contagi nel Teramano ma un decesso a Tortoreto. 4 nuovi casi Covid su 499 tamponi

ORE 17 Chalet, spiagge libere e non solo: ecco le linee guida della Regione Marche

ORE 15.30 Spiagge libere a San Benedetto, idea App. “Vigilanza necessaria, chiederemo aiuti a Regione”

ORE 15.15 Sperimentazione al plasma, Ceriscioli: “Nessun veto, domani si conclude l’iter. Dalla Lega polverone vergognoso”

ORE 15 “Bonus utenze”, ulteriore proroga alle scadenze: fino al 31 luglio

ORE 14.45 Eventi a Grottammare, Piergallini: “Possibili iniziative e Festival ‘smart’, sarà estate diversa”

ORE 14.40 Via Palmaroli a Grottammare, 1300 persone in diretta “streaming” per il taglio del nastro

ORE 14.30 Automobilismo, Coppa Paolino Teodori: rinviata la 59° edizione della cronoscalata ascolana

ORE 14 AGGIORNAMENTO GORES Marche: contagi, ricoveri e guarigioni. Tutti gli aggiornamenti.

Di seguito il report completo goresgiallo11maggio

ORE 13 Ogni ombrellone 10,5 metri quadrati. Tutte le regole per mare, alberghi, ristoranti, commercio

ORE 12.30 Il teatro marchigiano è su Zoom: “Dora Pro Nobis” dal 15 al 17 maggio in diretta

ORE 11.30 “Convocare Commissione Commercio e Turismo: c’è allarme fra gli esercenti”

ORE 11 SITUAZIONE PROVINCE MARCHE Il Gores ha comunicato che i tamponi positivi oggi sono 10 su un totale di 1012 analizzati: 8 nella provincia di Pesaro Urbino, 0 ad Ancona, 1 a Macerata, 0 a Fermo, 1 ad Ascoli.

ORE 10.30 APPROFONDIMENTO DATI GORES

Giornata che potremmo definire campale in relazione all’andamento del contagio covid-19 nelle Marche. Che sta vivendo da un mese e mezzo una fase discendente, ma che oggi ha registrato una ulteriore e decisa regressione.

a) numero assoluto di positivi in 24 ore: oggi appena 10, numero che non si registrava dai primissimi giorni dell’epidemia.

b) percentuale di nuovi positivi sul totale che scende al di sotto dello 0,20%, precisamente 0,15%. Siamo dunque ormai prossimi allo zero.

c) percentuale di tamponi positivi sul totale che per la prima volta scende all’1% (0,99% per la precisione).

ORE 10 DATI GORES

Appena 10 positivi su 1012 tamponi analizzati. E’ il dato migliore da inizio epidemia. Il totale dei contagiati è 6543.

