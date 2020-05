SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Esce l’11 maggio “L’amore ai tempi del #Coronavirus”, la prima raccolta di racconti pubblicata dall’associazione culturale “I Luoghi della Scrittura” di San Benedetto del Tronto e firmata da dodici fra le più brillanti scrittrici del panorama italiano. Un’opera coraggiosa che intende seminare speranza in un momento critico per l’editoria italiana.

Christina B. Assouad, Luisa Ciuni, Eliana Enne, Gabriella Genisi, Isa Grassano, Sabrina Grementieri, Viviana Guarini, Loreta Minutilli, Elena Mora, Marta Perego, Corinne Savarese, Nicoletta Sipos ricreano una panoramica eclettica del mondo delle relazioni sentimentali ai tempi della quarantena e che mostra quante e quali forme può prendere l’amore nelle condizioni estreme dell’isolamento.

Amore inteso come passione, come occasione di riconciliazione con un affetto dimenticato, come sentimento necessario alla sopravvivenza quotidiana. Storie di incontri inaspettati, punti di svolta importanti, improvvisi cambi priorità nella scala dei valori personali. Racconti di una quotidianità tutta da reinventare, una vita dove vicinanza affettiva è sinonimo di distanza fisica, in cui il desiderio e la necessità di essere abbracciati si tramuta in videochiamate di gruppo, concerti in balcone, grandi viaggi seduti sul proprio divano attraverso il mondo dei ricordi e delle emozioni.

Un’opera al 100% femminile, dalle autrici che vi hanno preso parte (tra cui la sambenedettese Eliana Enne, al secolo Eliana Narcisi) alla fotografa e grafica che ha realizzato la copertina (Pamela Lanciotti, altra sambenedettese doc), alla prefazione a cura di Rosa Teruzzi.

Una scelta editoriale ben precisa e fortemente voluta dall’associazione “I Luoghi della Scrittura” e dal suo presidente Mimmo Minuto “grazie a Eliana Narcisi e a Christina B. Assouad per il loro prezioso supporto, a Loreta Minutilli ‘Giovane Promessa della Letteratura Nazionale’ per il suo contributo e alle incredibili scrittrici che hanno partecipato alla realizzazione di questo audace progetto letterario, il primo, spero, di una lunga serie”.

L’opera sarà in vendita da lunedì 11 maggio 2020 su Amazon, in cartaceo e in formato eBook.

