SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Primo sabato di “Fase 2” per l’Italia, dopo la quarantena durata circa due mesi. Passeggiate dunque libere ma con i vincoli di evitare gli ormai famosi assembramenti e mantenere la distanza di un metro, ad eccezione che con i propri familiari.

Nella fotogallery che vi proponiamo, immagini scattate questo pomeriggio dal lungomare e dal centro di San Benedetto, zona Porto d’Ascoli, Piazza Kursaal a Grottammare e Piazza de L’Unità a Centobuchi.

Molti i giovani e giovanissimi presenti. Si ricorda che domani mattina, proprio per evitare una maggiore densità, la corsia est del lungomare di San Benedetto sarà chiusa, in modo che vi sia uno spazio maggiore a disposizione per pedoni e ciclisti, oggi molto numerosi.

Presto anche un video in “presa diretta” dal lungomare sambenedettese.

Intanto il sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni ha lamentato il mancato rispetto delle normative:

