SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un nuovo gesto di riconoscenza da parte di un’azienda, operante nel territorio piceno, nei confronti delle istituzioni impegnate nell’emergenza Coronavirus.

Gli amministratori dell’azienda 2D1M Meccanica, con sede a Ripatransone, Mauro Menchini e Daniele Traini hanno consegnato al Comune di San Benedetto del Tronto 300 mascherine in Pvc brevettate, munite di filtro intercambiabile, in segno di gratitudine per le attività svolte.

Presenti alla consegna il sindaco Pasqualino Piunti ed il comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Coccia.

