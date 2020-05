Qui tutte le notizie di ieri, 8 maggio

SCORRI SOTTO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

___________________________________________________________________________________________

ORE 20 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 9 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 218.268, con un incremento rispetto a ieri di 1.083 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 84.842, con una decrescita di 3.119 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 1.034 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 134 pazienti rispetto a ieri.

13.834 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 802 pazienti rispetto a ieri.

69.974 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 194 e portano il totale a 30.395. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 103.031, con un incremento di 4.008 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 30.262 in Lombardia, 13.934 in Piemonte, 7.401 in Emilia-Romagna, 5.877 in Veneto, 4.448 in Toscana, 2.982 in Liguria, 4.345 nel Lazio, 3.230 nelle Marche, 1.965 in Campania, 830 nella Provincia autonoma di Trento, 2.729 in Puglia, 2.080 in Sicilia, 869 in Friuli Venezia Giulia, 1.676 in Abruzzo, 473 nella Provincia autonoma di Bolzano, 111 in Umbria, 550 in Sardegna, 118 in Valle d’Aosta, 612 in Calabria, 145 in Basilicata e 205 in Molise.

ORE 18.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Due decessi in regione nelle ultime 24 ore: uno al Madonna del Soccorso di San Benedetto. Si tratta di una 83enne di Corridonia con pregresse patologie. Il bilancio delle vittime nella regione si porta a 960.

Qui gli altri dati Decessi Marche 9 maggio 2020

ORE 17 Fase 2, ok da Governo per gli agriturismi. Coldiretti Marche: “Crack da un miliardo di euro per lockdown”

ORE 16.30 Ancora una giornata senza contagi nel Teramano. In Abruzzo 8 nuovi casi Covid su 668 tamponi

ORE 16 Mascherine in vendita con logo Samb, la società: “Nessuna autorizzazione, abbiamo informato le Autorità”

ORE 15.30 Marche, consentita la vendita anche di sole bevande da asporto

ORE 15 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Da inizio emergenza i casi positivi nel Piceno restano 287.

Per gli altri dati provinciali sui contagi e i numeri su ricoveri, guarigioni e altro, ecco il secondo report odierno goresgiallo9maggio

ORE 14.30 Covid-19, donate 300 mascherine al Comune di San Benedetto

ORE 13.30 “Deroga sugli spostamenti tra i territori di confine”, 24 sindaci del Piceno scrivono ai Parlamentari

ORE 12.30 Sicurezza Coronavirus, lunedì “click day” per le imprese. Confindustria: “Servono più fondi”

ORE 12 “Deroga sugli spostamenti tra i territori di confine, i sindaci del Piceno si mobilitino”

ORE 11.30 “Carenze sanitarie”: chiusa per 5 giorni l’azienda di Maltignano punita dai controlli anti-Covid

ORE 11 Piunti e gli assembramenti a San Benedetto: “Controllerò io stesso, con la Municipale”

ORE 10.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Il Gores ha comunicato i dati relativi ai tamponi processati nelle ultime 24 ore: i positivi sono 23 su 735 analizzati. 6493 i casi nella nostra regione da inizio emergenza.

Dei 23 positivi registrati oggi, 11 sono della provincia di Pesaro Urbino, 4 di Ancona, 5 di Macerata, 1 di Fermo, 0 di Ascoli e 2 residenti fuori regione.

Di seguito il report odierno GORESblu09052020_9

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.