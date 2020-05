CUPRA MARITTIMA – Il museo che custodisce la piu’ grande collezione di conchiglie del mondo, protagonista di “Passaggio a nord ovest”, nella puntata di domani, 9 maggio, alle 15 su Rai1.

Alberto Angela guidera’ il pubblico alla scoperta di questo museo veramente particolare, a Cupra Marittima, nelle Marche: il Museo Malacologico Piceno con oltre 12 milioni di esemplari, alcuni piccolissimi, altri dei veri giganti, con un peso che supera i 200 chili. Poi le amazzoni. Chi erano? Sono realmente esistite? Narrando la storia di una guerriera dal nome immaginario di Alkaya, gli studiosi ricostruiscono, tra fantasia e realta’, gli usi e i costumi di queste donne leggendarie, non solo attraverso i resoconti degli storici greci ma soprattutto grazie agli esami in laboratorio di reperti archeologici.

“Passaggio a nord ovest” prosegue con la storia del piccolo William, 12 anni, peruviano, che ogni giorno compie un’impresa titanica per raggiungere la scuola. Alla fine Angela porta i telespettatori in Norvegia, ad Alesund, per il giorno di San Giovanni il 24 giugno, dove viene costruita una torre alta piu’ di 35 metri, che diventa poi il falo’ piu’ grande del mondo.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.