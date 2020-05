CUPRA MARITTIMA – La “ricicleria” comunale riapre l’attività a partire da questo sabato 9 maggio.

Il centro di raccolta sarà operativo tutte le giornate di sabato e di mercoledì dalle ore 9 alle ore 12:30, a disposizione di cittadini cuprensi che devono smaltire i propri rifiuti domestici.

L’accesso, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento epidemiologico del virus CoVid-19, dovrà rispettare le seguenti avvertenze:

– I cittadini dovranno attendere al di fuori dell’impianto il proprio turno, ordinatamente e secondo le specifiche istruzioni degli operatori.

– Dovranno essere indossati guanti e mascherina idonei, per tutta la permanenza nell’area.

– Sono rigorosamente da evitare ogni tipo di assembramento, specialmente in attesa del proprio turno al di fuori dell’impianto.

– In ogni caso ed anche se si indossano mascherine e guanti, mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Le modalità di conferimento e le tipologie di materiale che si può smaltire rimangono invariate.

In considerazione della situazione emergenziale, si invita comunque la cittadinanza ad usufruire del servizio di raccolta domiciliare su prenotazione in via prioritaria, e di recarsi presso il centro di raccolta solo se strettamente necessario.

Per qualsiasi segnalazione o chiarimento, contattare l’Ufficio Ambiente tramite email all’indirizzo ambiente@comune.cupra-marittima.ap.it

