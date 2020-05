FERMO – Si riparte con i cantieri cominciando dai lavori sulle strade provinciali.

Dopo lo stop dovuto all’intensificarsi dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid -19, riaprono i cantieri della Provincia di Fermo, in particolare quelli che riguardano l’asfaltatura di numerose strade provinciali.

Il 27 aprile scorso è stato avviato l’intervento di riqualificazione della S.P. n. 27 Elpidiense, nel tratto che dall’incrocio con la S.P. Ete Morto prosegue per circa 2,25 Km fino in prossimità del centro abitato del Comune di Montegranaro. I lavori, che termineranno questa settimana, sono stati finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed hanno riguardato il rifacimento del piano stradale, caratterizzato da un notevole stato di dissesto.

“La Provincia di Fermo – commenta la Presidente Moira Canigola – si sta adoperando con il massimo sforzo, al fine di portare avanti i lavori programmati per il 2020. Questo importante intervento da 198.367,45 euro è stato realizzato con gli adeguamenti necessari per la sicurezza del cantiere e dei lavoratori in conseguenza del diffondersi del coronavirus, senza subire particolari rallentamenti. Stiamo, infatti, lavorando con grande impegno per la prosecuzione dei cantieri secondo la programmazione che ci eravamo dati prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria”.

In questi giorni sono stati messi a punto anche diversi lavori di sistemazione del piano viario lungo specifici tratti stradali in prossimità dei Comuni di Monterubbiano e di Monsampietro Morico, mentre nelle prossime settimane sarà dato il via libera ad altri cantieri in diversi Comuni del territorio provinciale, che riguardano l’asfaltatura di numerose strade provinciali. Si tratta dei progetti appaltati nei mesi scorsi e finanziati, come quello della S.P. n. 27 Elpidiense, con le risorse messe a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le opere pubbliche a favore della sicurezza stradale, relative al bilancio 2020.

“Nonostante l’emergenza coronavirus – afferma la Presidente Canigola – continuiamo a guardare al domani. Gli interventi programmati rispondono all’obiettivo di questa Amministrazione di migliorare la sicurezza e la percorribilità della rete viaria provinciale. I progetti che verranno realizzati sono volti a prevenire incidenti ed a tutelare l’utenza. Tuttavia, allo stesso tempo, saranno utili, in questo particolare momento, per offrire concrete occasioni di lavoro ai nostri distretti produttivi, che, nonostante siano stati prima duramente colpiti dalla crisi economica ed ora strenuamente provati dall’emergenza sanitaria, stanno lottando per poter continuare al meglio la loro attività imprenditoriale”.

