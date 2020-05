SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è da poco conclusa l’assemblea di Lega in “call conference” alla quale hanno partecipato tutte le 60 squadre di serie C nel pomeriggio del 7 maggio.

“All’unanimità si è deciso per lo stop definitivo del campionato – le parole del segretario generale rossoblu, Giancarlo Palma, che ha preso parte all’assemblea – Per le promozioni, tutti compatti per far salire in B le prime in classifica (Monza, Vicenza e Reggina) così come sul blocco delle retrocessioni e di eventuali ripescaggi dalla D (non le promozioni). Il dibattito si è incentrato sulla quarta che dovrebbe essere promossa: di qualche voto è in vantaggio l’opzione riguardante il merito sportivo sulla disputa dei playoff (conti alla mano la promozione in B andrebbe di fatto al Carpi).

Ora la decisione spetterà al prossimo consiglio federale. Un punto interessante che è poi venuto fuori riguarda lo studio fatto da una società specializzata che, su richiesta della LegaPro, ha analizzato i costi di applicazione del protocollo sanitario, così me era stato pensato: si stima una cifra che va dai 90 ai 150mila euro solo per completare l’attuale stagione. A questo poi vanno aggiunti i costi della gestione ordinaria”.

