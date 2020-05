Per le pratiche amministrative, invece, è possibile rivolgersi allo sportello Tari solo telefonicamente al numero di cellulare 3423465030 o via email a tari.monteprandone@picenambiente.it

MONTEPRANDONE – In accordo con Picenambiente, da venerdì 8 maggio, riapre l’Ecosportello presso la Delegazione comunale, a Centobuchi.

I cittadini possono rivolgersi allo sportello, dalle 10 alle 13, per ricevere i sacchetti dell’umido e per la sostituzione di mastelli rotti.

Si ricorda alla cittadinanza che per accedere agli uffici comunali è necessario indossare la mascherina e igienizzarsi le mani all’ingresso.

Per le pratiche amministrative, invece, è possibile rivolgersi allo sportello Tari solo telefonicamente al numero di cellulare 3423465030 o via email a tari.monteprandone@picenambiente.it

