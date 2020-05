GROTTAMMARE – Il Miur ha confermato anche per l’anno scolastico 2019/2020 l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti secondari di secondo grado, previste dal Fondo unico per il Welfare dello studente e per il diritto allo studio.

Le domande devono essere compilate utilizzando i moduli predisposti dal personale dei Servizi scolastici e accompagnate dall’attestazione Isee 2020. I termini di presentazione all’ufficio Protocollo del municipio scadono il 25 maggio.

Per essere ammessi al beneficio è necessario presentare la certificazione attestante una situazione economica equivalente (Isee 2020) non superiore a 10.632,94 euro. Successivamente alla scadenza stabilita, i beneficiari saranno informati sulle modalità e i tempi di erogazione della borsa di studio, secondo le direttive ministeriali.

I modelli di domanda sono disponibili a Grottammare all’ufficio Servizi scolastici (I piano palazzo municipale), all’Ufficio Relazioni con il pubblico (piano terra) o on line, scaricabili dal sito www.comune.grottammare.ap.it (indicazioni dalla home page). Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ai Servizi Scolastici del Comune di Grottammare – 0735739223.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.